Станислав Бондаренко показал свою жену и дочек на отдыхе

Актёр Станислав Бондаренко показал свою жену модель Аурику Алехину и дочек Алексию и Микаэллу на отдыхе. Милое семейное фото Бондаренко разместил в Инстаграм. Девочки в одинаковых футболочках с жирафами держатся за руль "автомобиля-джипа".
"Допинг на отдыхе у нас каждый день. Но женщина за рулём- это женщина за рулём, но бывают исключения. Но Алексику реально не хватает заднего зеркала и тональника", - поделился многодетный отец.
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Поклонников красавца-актера умилило его фото с детьми. "Что удивляться.. Пара красивая. Девочкам сам бог велел красивыми родиться.. Папка, чудо.. Бесподобный красавец мужчина...", "Красивая семья", - считают фолловеры. Своих девочек Стас считает принцессами.
"Приятно, когда отдыхаешь на диване, а это маленькое женское создание само запрыгивает на диван, устраивается поудобней и кайфует от обнимашек!" — поделился Бондаренко. А его поклонники ответили, что на это фото можно смотреть вечно.
Бондаренко действительно многодетный отец. Модель Аурика - его вторая жена. Его старшему сыну от первой жены актрисы Юлии Чиплиевой Марку сейчас 11 лет.