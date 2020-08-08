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Станислав Бондаренко показал свою жену и дочек на отдыхе

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Станислав Бондаренко показал свою жену и дочек на отдыхе
Актер Стас Бондаренко, фото: vk.com/st_bond_official

Актёр Станислав Бондаренко показал свою жену модель Аурику Алехину и дочек Алексию и Микаэллу на отдыхе. Милое семейное фото Бондаренко разместил в Инстаграм.  Девочки в одинаковых футболочках с жирафами держатся за руль "автомобиля-джипа".

"Допинг на отдыхе у нас каждый день. Но женщина за рулём- это женщина за рулём, но бывают исключения. Но Алексику реально не хватает заднего зеркала и тональника", - поделился многодетный отец.

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Публикация от Stanislav Bondarenko (@st_bond)

Поклонников красавца-актера умилило его фото с детьми. "Что удивляться.. Пара красивая. Девочкам сам бог велел красивыми родиться.. Папка, чудо.. Бесподобный красавец мужчина...", "Красивая семья", - считают фолловеры. Своих девочек Стас считает принцессами.

"Приятно, когда отдыхаешь на диване, а это маленькое женское создание само запрыгивает на диван, устраивается поудобней и кайфует от обнимашек!" — поделился Бондаренко. А его поклонники ответили, что на это фото можно смотреть вечно.

Бондаренко действительно многодетный отец. Модель Аурика - его вторая жена. Его старшему сыну от первой жены актрисы Юлии Чиплиевой Марку сейчас 11 лет.

ИЧ

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