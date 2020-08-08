Сын Ротару поздравил певицу с днём рождения признанием в любви

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8 августа 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Семья Софии Ротару, фото из соцсети vk.com/s.rotaru

Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поздравил знаменитую маму с днём рождения признанием в любви. Руслан опубликовал в Инстаграм фото с Софией Михайловной на берегу моря и написал: "Полвека - с тобой! Полвека - люблю! С Днем рождения, Ма!"

Сын, его супруга Светлана, внук Толик и внучка Сонечка - самые близкие люди Ротару. Дома родные устроили для народной артистки СССР настоящий сюрприз.

Фолловеры считают, что Ротару - в надёжных руках. "С днём рождения Мамы, красавицы! Здоровья ей и счастья ! Она в надёжных любящих Ваших руках! Любим ее! И пусть ее песни льются рекой!", - пишут в комментариях.

7 августа Софии Ротару исполнилось 73 года. "С днем рождения, София Михайловна! Мы Вас очень любим))) Выросла на Ваших песнях, и сейчас продолжаю слушать Ваши песни. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, и дальнейших творческих успехов, продолжайте радовать нас своими песнями", - поздравляют Ротару.