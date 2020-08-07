Внучка Софии Ротару показала, какой сюрприз приготовила для бабушки в день рождения

Сегодня София Ротару празднует 73-летие 7 августа. Дома родные устроили для народной артистки СССР настоящий сюрприз.
Семья Софии Михайловны украсила комнату воздушными шарами и огромными букетами роз. Подробнее праздничное убранство показала внучка Ротару Соня Евдокименко у себя в stories в социальной сети.
На видео, которое разместила девочка, слышно, как играет тематическая песня Happy Birthday, надуты гелием золотые шары в форме королевской короны и единорогов и все вокруг усыпано цветами – несколько ваз с красными розами украшают гостиную.
Ранее сообщалось: Пригожин не поверил Утяшевой и объяснил, почему не сможет прожить на 50 тысяч.
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