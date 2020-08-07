Глюкозе запретили посещать Украину

7 августа 2020, 12:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Российской певице Глюкозе запретили в течение трех лет посещать Украину. Артистка провинилась тем, что побывала в Крыму. Об этом рассказали в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что Глюкозу остановили в киевском аэропорту «Борисполь», артистка прилетела в страну из Минска, на Украину она прибыла в личных целях. «Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году», - рассказали в пограничной службе.
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