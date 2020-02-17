Дочь Глюкозы показала в Сети новую провокационную стрижку

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17 февраля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дочь певицы Натальи Чистяковой, известной под псевдонимом Глюкоза, похвасталась в соцсети новой стрижкой. 12-летняя Лидия выбрала неестественный цвет волос и подстриглась практически налысо.

Девушка поерасилась в фиолетовый цвет и почти полностью срезала волосы. мнения комментаторов разделились. Некоторые оценили "смелое решение" Лиды и назвали "потрясающим" её новый стиль. При этом другие раскритиковали провокационный образ подростка и поразились, как родители могли разрешить подобное. Также многие предположили, что бунтарский дух проявился у девушки после кризиса в семье, когда, по сообщениям СМИ, родители были на грани развода.