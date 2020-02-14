В день святого Валентина Ксения Собчак опубликовала

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14 февраля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

К. Собчак, фото: vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак в день святого Валентина опубликовала на своей странице в Instagram фото с двумя женщинами. Собчак, певица Наталья Чистякова-Ионова, известная по псевдониму Глюкоза, и светская дама Яна Расковалова сфотографировались на берегу моря полуобнаженными.

Подруги прикрывают друг другу обнаженные груди. "Отчаянные и отчаявшиеся", - подписала оригинальный снимок Собчак. Фолловеры оценили фото как очень крутое, прямо бомбическое.

Несомненно, мужчины активно обсуждают фигуры и бюсты дам. Вероятно, певица Глюкоза - одна из самых близких и любимых подруг Ксении Собчак. Это не первое фото, на котором они запечатлены в довольно откровенном виде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)14 Фев 2020 в 3:27 PST

Первый муж Собчак актер Максим Виторган поделился с поклонниками нежными снимками с новой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.