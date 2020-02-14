Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

В день святого Валентина Ксения Собчак опубликовала "отчаянное" фото с двумя женщинами

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

В день святого Валентина Ксения Собчак опубликовала
К. Собчак, фото: vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак в день святого Валентина опубликовала на своей странице в Instagram фото с двумя женщинами. Собчак, певица Наталья Чистякова-Ионова, известная по псевдониму Глюкоза, и светская дама Яна Расковалова сфотографировались на берегу моря полуобнаженными.

Подруги прикрывают друг другу обнаженные груди. "Отчаянные и отчаявшиеся", - подписала оригинальный снимок Собчак. Фолловеры оценили фото как очень крутое, прямо бомбическое.

Несомненно, мужчины активно обсуждают фигуры и бюсты дам. Вероятно, певица Глюкоза - одна из самых близких и любимых подруг Ксении Собчак. Это не первое фото, на котором они запечатлены в довольно откровенном виде.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)14 Фев 2020 в 3:27 PST

Первый муж Собчак актер Максим Виторган поделился с поклонниками нежными снимками с новой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.

ИЧ

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан