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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Виторган показал романтические снимки с новой избранницей

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Виторган показал романтические снимки с новой избранницей
Фото:Максим Виторган, Instagram

Известный российский актер Максим Виторган поделился с поклонниками нежными снимками с его новой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе. Отмечается, что звездная пара сейчас отдыхает в государстве Оман в Азии.

Виторган решил отправиться в путешествие вдвоем с избранницей, чтобы насладиться проведённым друг с другом временем и местными красотами. Актер показал небольшой видеоролик, на кадрах которого он восхищается природой, а точнее горным пейзажем.

«Невероятной красоты место в сочетании с совершенно восхитительным отелем. Эстетическое наслаждение внутри и снаружи. Продумано все. От дизайна интерьеров, решения пространства, сантехники, белья, изысканной и вкусной (это не всегда одно и то же) еды до таких мелочей как каньон, закат и цепляющиеся за горы облака», - поделился своими впечатлениями артист.

 
 
 
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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)12 Фев 2020 в 10:49 PST

По фотографиям, которые выкладывает Виторган, можно заметить, что пара хорошо проводит время вместе, посещает необычные места и радуется солнечной погоде.

 
 
 
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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)13 Фев 2020 в 1:13 PST

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