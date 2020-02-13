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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Иван Ургант назвал Петросяна "тараканом", а Тарасова - "крысой"

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант назвал Петросяна
Фото: Иван Ургант, Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress.com

Известный телеведущий и актер Иван Ургант, комментируя новость об акции в техасском зоопарке на День всех Влюбленных, сравнил юмориста Евгения Петросяна с «тараканом», футболиста Дмитрия Тарасова – с «крысой», а Брэдли Купера – с «мышью».

«14 февраля в зоопарке совершенно точно можно будет встретить замороженную крысу Тарасов, мышь Брэдли и таракана Евгения Вагановича. Это нормальная шутка! А пока все думают перед кем извиняться …», - иронично высказал телеведущий в своей вечерней программе на «Первом канале».

Речь шла о новости, в которой говорилось, что любой желающий за определённую сумму может назвать грызуна или насекомое именем своего бывшего возлюбленного.

Напомним, что последнее время Иван Ургант стоит во главе скандалов после его шуток в эфире. Последний раз телеведущий публично извинился перед главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, показав в программе виновника его «неудачных» высказываний.

БА

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