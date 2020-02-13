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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Петросян обещает "натравить Бабу-Ягу на всех", кто говорит о переводе 1 млрд руб. Степаненко

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Петросян обещает
фото: Евгений Петросян, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян иронично отреагировал на сообщение о том, что перевел своей бывшей жене Елене Степаненко с одного из своих счетов 1 млрд руб. При этом в СМИ отметили, что артист таким способом хочет откупиться от экс-супруги.

«На всех, кто создаёт про меня фейки, я натравлю Бабу Ягу!» - высказал юморист, опубликовав фото, где он со злобной гримасой рядом со статуей сказочного персонажа.

Некоторые поклонники удивились подобным высказываниям и даже не поняли, о чем речь. Другие же, наоборот, подумали, что звездная пара помирилась.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян в декабре 2017 года перевел Елене Степаненко крупную сумму, чтобы та не поднимала шумиху из-за его романа с помощницей Татьяной Брухуновой.

 
 
 
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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)12 Фев 2020 в 3:19 PST

БА

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