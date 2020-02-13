Петросян обещает

//Шоу-бизнес 13+

13 февраля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Евгений Петросян, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян иронично отреагировал на сообщение о том, что перевел своей бывшей жене Елене Степаненко с одного из своих счетов 1 млрд руб. При этом в СМИ отметили, что артист таким способом хочет откупиться от экс-супруги.

«На всех, кто создаёт про меня фейки, я натравлю Бабу Ягу!» - высказал юморист, опубликовав фото, где он со злобной гримасой рядом со статуей сказочного персонажа.

Некоторые поклонники удивились подобным высказываниям и даже не поняли, о чем речь. Другие же, наоборот, подумали, что звездная пара помирилась.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян в декабре 2017 года перевел Елене Степаненко крупную сумму, чтобы та не поднимала шумиху из-за его романа с помощницей Татьяной Брухуновой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)12 Фев 2020 в 3:19 PST