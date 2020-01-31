Елена Степаненко впервые высказалась о своем разрыве с Евгением Петросяном

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31 января 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Елена Степаненко, Maxim Burlak/Russian Look

66-летняя артистка Елена Степаненко с иронией высказалась об ажиотаже, который возник вокруг ее развода с юмористом Евгением Петросяном. Женщина заявила, что хочет, чтобы ее оставили в покое.

Степаненко в беседе с журналистами отметила, что "видимо, в стране нет других дел и проблем", поэтому все обсуждают их разрыв с Петросяном.

Елена Григорьевна подчеркнула, что у нее в настоящий момент все в порядке. По словам Степаненко, она работает, по-прежнему ездит на гастроли и чувствует себя хорошо "в душе". "Так что будьте все здоровы!" – заключила знаменитая российская артистка.