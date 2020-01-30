Подруга рассказала, как Степаненко живёт без Петросяна

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30 января 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Подруга Елены Степаненко рассказала, как живёт юмористка после развода с Евгением Петросяном. По словам женщины, супруг был для Степоненко всем, теперь юмористка учится жить без него.

«Степаненко сейчас непросто. Для нее Евгений Петросян был всем. Теперь ей приходится строить свою жизнь заново, одной», - рассказала подруга Степаненко. По её словам, большую помощь юмористке оказывает дочь Петросяна Викторина. Она часто прилетает в Москву из-за океана и проводит много времени вместе с мачехой. При этом Степаненко уже пообещала падчерице всё нажитое. «Вы моя семья, ближе у меня никого нет, поэтому все достанется вам», - заверила юмористка.