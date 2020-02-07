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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Иван Ургант показал виновника своих "неудачных шуток" в программе

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант показал виновника своих
Фото: Иван Ургант, Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Известный телеведущий Иван Ургант последнее время часто становится героем скандалов из-за его шуток в программе «Вечерний Ургант». Сначала ему пригрозили судом активисты православной организации, а теперь свое возмущение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В своей программе 5 февраля Ургант пошутил про новость об упрощении требований к кандидатам в космонавты. По его словам, теперь в космос могут отправиться люди с психическими расстройствами и судимостью. На что Рогозин заявил, что за восемь лет работы в шоу у телеведущего «намозолился язык» и «закончился юмор».

«Это все равно, что я бы сказал: «Восемь лет для программы – это много, а для строительства космодрома «Восточный» — это вообще ничего». Даже намозолиться ничего не успело! Я же так не говорю!» - отреагировал Ургант.

Однако телеведущий решил извиниться и привел в студию «виновника» скандалов. Им оказался пожилой мужчина в тельняшке, якобы сценарист программы.

«Во-первых, Виктор, больше так не шути. Во-вторых, Дмитрий, не снижайте требований к кандидатам в космонавты. Один раз мы снизили требования к сценаристам, посмотрите, с кем теперь приходится иметь дело», - обратился он к публике.

Ранее актер Андрей Ургант рассказал, что представители радикальных организаций Украины предлагали деньги любому, «кто отрежет голову» его сына. 

БА

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