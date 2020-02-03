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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Роскосмос начнет выпускать лифты

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОРКК

Роскосмос начнет выпускать лифты
Фото: pixabay.com

В пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) сообщили, что Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в состав Роскосмоса, планирует начать выпускать лифты. Отмечается, что компания занимается производством трамваев.

«Реализуется проект по производству и последующего сервисного обслуживания современных лифтов. К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год», - пояснили в организации.

При этом в ОРКК добавили, что одним из приоритетных направлений АО «УКВЗ» является создание продукции гражданского назначения.

Кроме лифта, компании работает над созданием инновационного железнодорожного подвижного состава для организации контейнерных перевозок. Его скорость составит 140 км/ч, что значительно ускорит процесс транспортировки.

Ранее специалисты «Роскосмоса» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории РФ от иностранных спутников-шпионов.

БА

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