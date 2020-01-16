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16 января 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Специалисты предприятия "Роскосмоса" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории Российской Федерации от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов. "Роскосмос" разработал схему двигателя для самолета, способного запускать ракеты в космос

Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили защищать территории РФ от несанкционированного наблюдения из космоса при помощи специальных наземных станций блокировки сигнала спутников. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте компании "Российские космические системы".

По словам авторов, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости космического аппарата наблюдения, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры этого космического аппарата.

Для реализации данного проекта его авторы предлагают составить базу разведывательных спутниковых систем, определить места размещения станций глушения, составить порядок их работы, в том числе определив приоритеты решения тех или иных задач, а кроме того, создать соответствующую задачам систему пунктов управления.