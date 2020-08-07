Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Асмус призналась в поступке, которого стыдится 20 лет

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Асмус призналась в поступке, которого стыдится 20 лет
Кристина Асмус. Фото: соцсети

Кристина Асмус призналась, что в детстве совершила поступок, которого стыдится до сих пор. 32-летняя актриса рассказала, что случай произошел 20 лет назад.

«Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь. И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова "совсем". Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась», - рассказала артистка.

Она отметила, что рисунок был «реально крутым», и Асмус смогла победить в конкурсе. Однако она так и не смогла признаться, что портрет рисовала не сама. Актриса добавила, что до сих пор иногда вспоминает эту историю и стыдится своего поступка.

АБ

Общество

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок

Депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок в качестве меры поддержки граждан и отечественного автопрома. В России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью