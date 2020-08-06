Дочь Анастасии Заворотнюк подозревает, что заразилась COVID-19

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6 августа 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам, что сильно заболела и сдала тест на COVID-19. Девушка посоветовала внимательнее следить за здоровьем и оберегать родных и близких, входящих в группу риска.

Анна рассказала, что симптомы схожи с сильной простудой, но на всякий случай она сделала тест на COVID-19, результаты которого пока не готовы. Она отметила, что для выработки общего иммунитета переболеть должны многие, но людям из группы риска сложнее перенести коронавирус.

«С одной стороны, я понимаю, что, наверное, мы все должны переболеть, чтобы у нас выработался общий иммунитет. Но с другой стороны, надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками… Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой», - написала девушка.