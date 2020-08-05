В окружении больной раком Заворотнюк поведали о «непоправимых переменах» во внешности актрисы
5 августа 2020, 11:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Онкологическое заболевание значительно сказалось на внешнем облике Анастасии Заворотнюк. Об этом журналистам рассказали в окружении борющейся с раком мозга российской актрисы.
Как пишет издание kp.ru, Светлана Веселова, бывший реквизитор одного из московских театров, отметила, что недуг внес «непоправимые перемены» во внешность Заворотнюк. В связи с этим актриса не хочет показывать себя на публике.
Продюсер Валерий Сергеев поведал, в свою очередь, что из-за проведения химиотерапии у артистки поменялись взгляд, состояние и цвет кожных покровов.
Неназванный изданием врач сравнил сегодняшнюю внешность Анастасии Заворотнюк с внешностью умершей певицы Жанны Фриске в период, когда та боролась с раком.
Ранее в среду сообщалось, что отечественный онколог Андрей Каприн обозначил фактор, который значительно повышает вероятность развития злокачественных опухолей.
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