Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

В окружении больной раком Заворотнюк поведали о «непоправимых переменах» во внешности актрисы

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В окружении больной раком Заворотнюк поведали о «непоправимых переменах» во внешности актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Онкологическое заболевание значительно сказалось на внешнем облике Анастасии Заворотнюк. Об этом журналистам рассказали в окружении борющейся с раком мозга российской актрисы.

Как пишет издание kp.ru, Светлана Веселова, бывший реквизитор одного из московских театров, отметила, что недуг внес «непоправимые перемены» во внешность Заворотнюк. В связи с этим актриса не хочет показывать себя на публике.

Продюсер Валерий Сергеев поведал, в свою очередь, что из-за проведения химиотерапии у артистки поменялись взгляд, состояние и цвет кожных покровов.

Неназванный изданием врач сравнил сегодняшнюю внешность Анастасии Заворотнюк с внешностью умершей певицы Жанны Фриске в период, когда та боролась с раком.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный онколог Андрей Каприн обозначил фактор, который значительно повышает вероятность развития злокачественных опухолей.

ДЦ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью