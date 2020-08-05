В окружении больной раком Заворотнюк поведали о «непоправимых переменах» во внешности актрисы

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5 августа 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Актриса Анастасия Заворотнюк, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Онкологическое заболевание значительно сказалось на внешнем облике Анастасии Заворотнюк. Об этом журналистам рассказали в окружении борющейся с раком мозга российской актрисы.

Как пишет издание kp.ru, Светлана Веселова, бывший реквизитор одного из московских театров, отметила, что недуг внес «непоправимые перемены» во внешность Заворотнюк. В связи с этим актриса не хочет показывать себя на публике.

Продюсер Валерий Сергеев поведал, в свою очередь, что из-за проведения химиотерапии у артистки поменялись взгляд, состояние и цвет кожных покровов.

Неназванный изданием врач сравнил сегодняшнюю внешность Анастасии Заворотнюк с внешностью умершей певицы Жанны Фриске в период, когда та боролась с раком.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный онколог Андрей Каприн обозначил фактор, который значительно повышает вероятность развития злокачественных опухолей.