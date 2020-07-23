СМИ сообщили о готовящемся для телевидения интервью самой Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скоро предстанет перед своими многочисленными поклонниками, которые более года искренне переживали за здоровье знаменитой "прекрасной няни Вики". Заворотнюк выздоравливает, сейчас она чувствует себя гораздо лучше и готовится приступить к любимой работе.
Возможно, красавица-актриса поделится о том, как с помощью медиков и своих самых близких людей боролась с раком, расскажет о своих переживаниях, а также расскажет об инновационном американском лечении и прогнозах лечащих врачей, - сообщает портал popcake.tv.
СМИ пишут, что Анастасия Заворотнюк перенесла удаление глиобластомы, курсы лучевой и химиотерапии.
О том, что актрисе стало лучше, свидетельствует пост ее старшей дочери Анны в Инстаграм.
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Вся семья жила вместе в Настей в загородном доме, в том числе Аня. Теперь девушка хочет вернуться в городскую квартиру.
Анастасия Заворотнюк - многодетная мама. Ее сыну Майку в этом году исполнилось 20 лет.
А дочь Милу актриса родила в браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Близкие семье люди говорят, что Петр - прекрасный муж, он прикладывает все силы для спасения супруги.
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