Лоза резко раскритиковал Ефремова за его позицию в суде

Композитор Юрий Лоза резко отреагировал на отказ Михаила Ефремова признать свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце. Музыкант заявил, что после таких слов все то небольшое сочувствие, которое было по отношению к актеру, пропало.
«По-моему, он сам себе портит отношение к нему. Если было какое-то сочувствие, то оно пропадет после этих заявлений. Если раньше кто-то пытался его как-то защищать, то я думаю, что после такого заявления у народа уже полностью пропадут даже остатки хорошего отношения», - высказался Лоза.
Он отметил, что Ефремов теряет уважение, говоря сначала одно, а затем другое. Музыкант рекомендовал артисту посмотреть записи с уличных камер видеонаблюдения, если события аварии действительно стерлись у него из памяти.
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