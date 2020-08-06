Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Лоза резко раскритиковал Ефремова за его позицию в суде

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Лоза резко раскритиковал Ефремова за его позицию в суде
Юрий Лоза. Фото: соцсети

Композитор Юрий Лоза резко отреагировал на отказ Михаила Ефремова признать свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце. Музыкант заявил, что после таких слов все то небольшое сочувствие, которое было по отношению к актеру, пропало.

«По-моему, он сам себе портит отношение к нему. Если было какое-то сочувствие, то оно пропадет после этих заявлений. Если раньше кто-то пытался его как-то защищать, то я думаю, что после такого заявления у народа уже полностью пропадут даже остатки хорошего отношения», - высказался Лоза.

Он отметил, что Ефремов теряет уважение, говоря сначала одно, а затем другое. Музыкант рекомендовал артисту посмотреть записи с уличных камер видеонаблюдения, если события аварии действительно стерлись у него из памяти.

АБ

В мире

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко окажется под пропагандистскими ударами Запада в случае отрыва страны от России. Об этом заявил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью