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Самбурская призналась, что нашла способ поддерживать форму без регулярных тренировок спортзале

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Самбурская призналась, что нашла способ поддерживать форму без регулярных тренировок спортзале
Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Актриса Настасья Самбурская призналась, что перестала регулярно посещать тренажерный зал, хотя совсем недавно не представляла свою жизнь без регулярных тренировок.

Актриса поделилась с подписчиками секретом, как поддерживать фигуру в тонусе без изматывающих упражнений. Она рассказала, что исключила из меню глютен, сахар, красное мясо и молочные продукты. Девушка отметила, что в качестве физической активности оставила только занятия на беговой дорожке.

Ранее Самбурская опубликовала записи с угрозами от анонимного поклонника. В нескольких голосовых сообщениях мужчина угрожал звезде убийством.

АБ

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