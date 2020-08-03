Поклонники бывают разными, некоторые обещают убить. Настасья Самбурская опубликовала записи с угрозами
3 августа 2020, 22:15[ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса Настасья Самбурская получила несколько голосовых сообщений от анонима, который угрожает ей убийством. Актриса опубликовала эти записи в сети, посетовав на то, что поклонники бывают разными, и не все из них способны себя контролировать.
На аудиозаписи слышен женский голос, искаженный специальной компьютерной программой. Если убрать всю ненормативную лексику, то девушка в истерике кричит в трубку звезде примерно следующее: «Если ты, тварь, себя не убьешь, я приеду и убью тебя сама».
Настасья Самбурская не объяснила своим многочисленным подписчикам, кем является женщина, которая ей угрожает. Так же она не сообщила, станет ли предпринимать какие-то меры для своей защиты или предпочтет не реагировать на неадекватное поведение неизвестной недоброжелательницы.
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