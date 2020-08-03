Источник в окружении Подольской и Преснякова заявил о скором пополнении в их семье

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3 августа 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Источники в понедельник сообщили, что знаменитые российские артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка. Сейчас счастливая семейная пара воспитывает пятилетнего сына Артемия.

Согласно данным инсайдера, Наталья действительно находится "в положении", они с супругом очень счастливы, поскольку давно хотели еще одного ребенка. По словам источника, вполне естественно, что пара пока не делится радостной новостью с поклонниками. "Дайте им время", – заявил человек из окружения артистов.

Отметим, что Наталье в мае исполнилось 38 лет, а Владимиру в марте – 52 года. У мужчины есть 29-летний сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.