Источник в окружении Подольской и Преснякова заявил о скором пополнении в их семье
3 августа 2020, 14:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Источники в понедельник сообщили, что знаменитые российские артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка. Сейчас счастливая семейная пара воспитывает пятилетнего сына Артемия.
Согласно данным инсайдера, Наталья действительно находится "в положении", они с супругом очень счастливы, поскольку давно хотели еще одного ребенка. По словам источника, вполне естественно, что пара пока не делится радостной новостью с поклонниками. "Дайте им время", – заявил человек из окружения артистов.
Отметим, что Наталье в мае исполнилось 38 лет, а Владимиру в марте – 52 года. У мужчины есть 29-летний сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.
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