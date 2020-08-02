Фармацевт рассекретила беременность Натальи Подольской

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2 августа 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Подольская, фото: vk.com/podolskayaofficial

В семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской ожидается долгожданное пополнение. О беременности певицы по секрету рассказала фармацевт одной из аптек, куда приходила артистка.

38-летняя Наташа и 52-летний Пресняков воспитывают пятилетнего сына Артемия. Подольская очень долго ждала рождения первенца и всегда говорила, что на одном ребенке они с мужем останавливаться не будут.

После отмены режима самоизоляции Наталью видят в просторной одежде. Возникает подозрение о ее беременности.

Слухи подтвердила аптекарь. Женщина-фармацевт из одной из аптек в Московском рассказала, что у нее на кассе расплачивалась Наталья Подольская, и у нее заметен округлившийся живот.

Фармацевт поделилась новостью об интересном положении супруги Владимира Преснякова-младшего с Телеграм-каналом "Только никому": "Она в аптеку приходила ко мне в Московском. Живет там недалеко. У нее достаточно большой живот".

Звездная пара живет в просторном загородном доме. Часто у Наташи и Володи гостят родственники: сестра-двойняшка Подольской со своими дочками, родители Преснякова мама Елена и отец Владимир - артисты. Наведывается со своей супругой и старший сын Владимира Никита, мама которого Кристина Орбакайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 29 Июл 2020 в 10:00 PDT