Аршавин через суд собирается выселить бывшую жену и дочь из квартиры
2 августа 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]
Андрей Аршавин через суд планирует выселить из квартиры свою трехлетнюю дочь и бывшую супругу Алису Аршавину. Сейчас женщина живет в квартире, принадлежащей матери спортсмена, вместе с маленькой Есенией и двумя детьми от первого брака, передает КП.
Судебное заседание пройдет 23 сентября. Заявление поступило в суд Санкт-Петербурга весной, однако из-за пандемии коронавируса процесс затянулся. Истцом выступает Татьяна Ивановна Аршавина, а в качестве ответчиков указаны Бывшая жена футболиста Алиса и их трехлетняя дочь Есения.
Ранее Аршавин высказался о единственной встрече с Барановской за 7 лет: «Предпочел бы не видеть».
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