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Аршавин через суд собирается выселить бывшую жену и дочь из квартиры

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Аршавин через суд собирается выселить бывшую жену и дочь из квартиры
Андрей Аршавин. Фото: соцсети

Андрей Аршавин через суд планирует выселить из квартиры свою трехлетнюю дочь и бывшую супругу Алису Аршавину. Сейчас женщина живет в квартире, принадлежащей матери спортсмена, вместе с маленькой Есенией и двумя детьми от первого брака, передает КП.

Судебное заседание пройдет 23 сентября. Заявление поступило в суд Санкт-Петербурга весной, однако из-за пандемии коронавируса процесс затянулся. Истцом выступает Татьяна Ивановна Аршавина, а в качестве ответчиков указаны Бывшая жена футболиста Алиса и их трехлетняя дочь Есения.

Ранее Аршавин высказался о единственной встрече с Барановской за 7 лет: «Предпочел бы не видеть».

АБ

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