Сябитова объяснила, почему не дружит с Гузеевой и Володиной в реальной жизни
2 августа 2020, 16:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник.Ru
Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему не поддерживает дружеские отношения с соведущими программы «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной.
Сябитова призналась, что им достаточно того общения, что есть во время съемок шоу. «Мы не общаемся ни с Ларисой, ни с Василисой в реальной жизни. Нам это совершенно не нужно. Именно поэтому, кстати, мы так долго вместе и ведем программу», - считает ведущая.
Она отметила, что на площадке у них могут случаться как ссоры, так и примирения. Сябитова добавила, что идея не общаться вне телекамер поступила от Ларисы Гузеевой.
Ранее Лариса Гузеева отреагировала на слухи о своей предстоящей работе в «Доме-2».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.