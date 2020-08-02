Сябитова объяснила, почему не дружит с Гузеевой и Володиной в реальной жизни

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2 августа 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему не поддерживает дружеские отношения с соведущими программы «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Василисой Володиной.

Сябитова призналась, что им достаточно того общения, что есть во время съемок шоу. «Мы не общаемся ни с Ларисой, ни с Василисой в реальной жизни. Нам это совершенно не нужно. Именно поэтому, кстати, мы так долго вместе и ведем программу», - считает ведущая.

Она отметила, что на площадке у них могут случаться как ссоры, так и примирения. Сябитова добавила, что идея не общаться вне телекамер поступила от Ларисы Гузеевой.

Ранее Лариса Гузеева отреагировала на слухи о своей предстоящей работе в «Доме-2».