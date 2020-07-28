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Гузеева отреагировала на слухи о своей предстоящей работе в «Доме-2»

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Гузеева отреагировала на слухи о своей предстоящей работе в «Доме-2»
Лариса Гузеева. Фото: соцсети

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что с 1 сентября она станет ведущей телешоу «Дом-2».

Гузеева отреагировала на новость в своем Instagram-аккаунте. «Трое суток достают вопросом про «Дом-2». Ну нет, конечно. Я что, мыла поела? Всем спасибо за переживание», - написала телеведущая.

Поклонники артистки пошутили над тем, что на «телестройке» Гузеева «подняла бы рейтинг (программы – прим. ред.) на 100 процентов», и добавили, что не сомневались в решении ведущей. «Лара, я знала, что Вы на такое не подпишетесь», - написала в комментариях одна из подписчиц.

АБ

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