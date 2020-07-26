Лариса Гузеева прокомментировала новости о приглашении ее ведущей «Дома 2»

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26 июля 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ura.ru

Лариса Гузеева, фото: Vladimir Myshkin/Russian Look

В СМИ появилось сообщение о том, что 61-летняя соведущая Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся» Лариса Гузеева вольется в коллектив проекта «Дом-2», причем за довольно внушительный гонорар.

Сообщалось, что Гузеева в эфире скандального шоу появится с 1 сентября.

Журналистам удалось связаться с Гузеевой. Актриса резко отреагировала на вопрос о «Доме 2» и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу.

Муж Гагариной оценил красоту дочери Гузеевой по фото в сети.