Авербух и Арзамасова устроили мини-отпуск в Крыму

2 августа 2020, 13:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Российский фигурист Илья Авербух взял свою возлюбленную актрису Лизу Арзамасову с собой на летние сборы школы фигурного катания в Симферополь. Родители юных спортсменов утверждают, что звёздная пара практически не расстается, сообщает kp.ru.
«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной – везде вместе. Сразу узнали ее — еще миниатюрнее в жизни, чем в инстаграме, привез на сборы и правильно!» - поделилась собеседница.
Недавно поклонники заметили новое кольцо «на том самом» пальце у актрисы. Общаясь с аудиторией в социальной сети, Арзамасова даже не пыталась скрыть украшение. Теперь подписчики уверены, скоро будет свадьба.
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