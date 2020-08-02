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Авербух и Арзамасова устроили мини-отпуск в Крыму

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Авербух и Арзамасова устроили мини-отпуск в Крыму
Фото:Илья Авербух и Лиза Арзамасова, Instagram

Российский фигурист Илья Авербух взял свою возлюбленную актрису Лизу Арзамасову с собой на летние сборы школы фигурного катания в Симферополь. Родители юных спортсменов утверждают, что звёздная пара практически не расстается, сообщает kp.ru.

«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной – везде вместе. Сразу узнали ее — еще миниатюрнее в жизни, чем в инстаграме, привез на сборы и правильно!» - поделилась собеседница.

Недавно поклонники заметили новое кольцо  «на том самом» пальце у актрисы. Общаясь с аудиторией в социальной сети, Арзамасова даже не пыталась скрыть украшение. Теперь подписчики уверены, скоро будет свадьба

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

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