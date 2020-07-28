«Фейковый» дом для Ильи Авербуха и звезды «Папиных дочек» - что не выдумаешь ради пиара

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28 июля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Отношения фигуриста Ильи Авербуха и звёзды «Папиных дочек» Лизы Арзамасовой набирают обороты. Таблоиды пристально следят за социальными сетями пары и обсуждают каждый их совместный выход в свет. А недавно в СМИ появилась информация, что спортсмен хочет жениться на 25-летней Лизоньке и даже строит новый дом на берегу Истринского водохранилища.

Только эта новость — фейк, выдуманная мамой актрисы, которая работает ее пиар-менеджером. По крайней мере, так утверждает канал «Курятник». К хайпу подключились все – поклонники обсуждают, что фигурист строит дом на участке, где он сейчас проживает вместе с 16-летним сыном Мартином и Арзамасовой, а строительная компания рассказывает, как старый деревянный дом разберут, материалы продадут, а на его месте возведут аналогичный, но большего размера.

Оказывается Авербух не живет с Арзамасовой, да и дом никто не разбирает. Мама Лизы отрабатывает зарплату и рекламирует отношения, чтобы распиарить карьеру дочери. Ну что делать? Нет спектаклей, не снимаются сериалы, да и на корпоративы никто не зовет – вот и приходится кормить публику выдуманными историями в надежде на будущие дивиденды.