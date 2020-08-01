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Ирина Салтыкова заставила поклонников поволноваться, когда в сети появилось ее фото под капельницей

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Ирина Салтыкова заставила поклонников поволноваться, когда в сети появилось ее фото под капельницей
Ирина Салтыкова, фото Инстаграм

Ирина Салтыкова заставила своих поклонников поволноваться, когда в сети появилось ее фото под капельницей. 54-летняя певица этим летом решила провести отпуск с пользой для здоровья, укрепить здоровье в одном из санаториев в Сочи.

Как правило, перед назначением процедур медики проводят осмотр отдыхающих. У Салтыковой во время обследования оказалось повышенное сердцебиение, пульс 90 ударов в минуту, и врачи запретили ей некоторые процедуры, например массаж и париться в сауне. Назначили озонотерапию.

Препарат вводится внутривенно. В сети, на сайте sobesednik.ru оказалось фото руки Ирины Салтыков с капельницей. Поклонники звезды испугались, что с ней случилось. Певица призвала не волноваться за нее, объяснив, что  озонотерапия - метод поддержки здоровья, основанный на действии на организм специальных доз озона. Он оказывает бактерицидное и противовирусное действие, повышает содержание кислорода в крови, усиливает метаболизм. Также озон оказывает иммуномодулирующее действие.

Буквально после двух дней пребывания в Сочи Ирина Салтыкова восстановила силы, посвежела. Фигура у нее всегда идеальная, она смело может загорать на пляже в бикини.

Напомним, ранее телеведущая Лера Кудрявцева хвалила отдых в Сочи, процедуры в санатории на Черном море.

ИЧ

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