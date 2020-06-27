Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

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27 июня 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева, фото: vk.com/lera_real_tv

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана. У детей Кудрявцевой большая разница в возрасте. Внук Лёвушка родился раньше своей тёти Машеньки почти на три месяца.

Сейчас Лера с детьми отдыхает на черноморским курорте, в Адлере, в одном из известных санаториев. Кудрявцева решила, что ей необходимо поправить здоровье, так как она "псих".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 21 Июн 2020 в 5:46 PDT

В свободное от многочисленных процедур время Кудрявцева занимается с малышами. Фото доченьки Лера показывает в соцсети довольно часто. А сына и внука - крайне редко. Но вот сделала исключение.

Кудрявцева не скрывает, что она - баба Лера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 25 Июн 2020 в 1:36 PDT

Фолловеры удивились, что знаменитость отдыхает в Адлере. А Кудрявцева ответила, что в детстве частенько отдыхала с мамой на Черном море, но путевку получить было тяжело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 27 Июн 2020 в 1:40 PDT