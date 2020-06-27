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Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Лера Кудрявцева, фото: vk.com/lera_real_tv

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана. У детей Кудрявцевой большая разница в возрасте.  Внук Лёвушка родился раньше своей тёти Машеньки почти на три месяца.

Сейчас Лера с детьми отдыхает на черноморским курорте, в Адлере, в одном из известных санаториев.  Кудрявцева решила, что ей необходимо поправить здоровье, так как она "псих".

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

В свободное от многочисленных процедур время Кудрявцева занимается с малышами. Фото доченьки Лера показывает в соцсети довольно часто. А сына  и внука - крайне редко. Но вот сделала исключение.

Кудрявцева не скрывает, что она - баба Лера.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Фолловеры удивились, что знаменитость отдыхает в Адлере. А Кудрявцева ответила, что в детстве частенько отдыхала с мамой на Черном море, но путевку получить было тяжело.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

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