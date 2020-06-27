Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана. У детей Кудрявцевой большая разница в возрасте. Внук Лёвушка родился раньше своей тёти Машеньки почти на три месяца.
Сейчас Лера с детьми отдыхает на черноморским курорте, в Адлере, в одном из известных санаториев. Кудрявцева решила, что ей необходимо поправить здоровье, так как она "псих".
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В свободное от многочисленных процедур время Кудрявцева занимается с малышами. Фото доченьки Лера показывает в соцсети довольно часто. А сына и внука - крайне редко. Но вот сделала исключение.
Кудрявцева не скрывает, что она - баба Лера.
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Фолловеры удивились, что знаменитость отдыхает в Адлере. А Кудрявцева ответила, что в детстве частенько отдыхала с мамой на Черном море, но путевку получить было тяжело.
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