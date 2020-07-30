Собчак назвала «идиотами» людей, хранящих сбережения в рублях
30 июля 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала падение рубля в четверг, 30 июля. Отмечается, что курс доллара вырос на (+1,11%) до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на (+0,79%) до 86,27 рубля.
«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» - обратилась она к своим подписчикам в Телеграм-канале.
Ранее Собчак посмеялась над кадрами оперативной съемки белорусских правоохранителей, продемонстрированных в эфире телеканала «Беларусь 1», на которых показано задержание российских граждан из ЧВК Вагнера.
Позже в Минске задержали политтехнолога, который работал над предвыборной кампанией телеведущей на пост президента.
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