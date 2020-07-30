Оскандалившаяся в России Тодоренко решила поработать на Украине

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30 июля 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Регина Тодоренко. Фото: соцсети

Российская телеведущая Регина Тодоренко после скандала, вызванного ее заявлениями о домашнем насилии, нашла работу на Украине на радио. Бывшая ведущая «Орла и решки» на украинском языке расскажет о путешествиях.

«Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», - заявила Тодоренко.

Она призналась, что раньше не работала на радио, для нее это новый опыт. Ведущая выразила надежду, что после открытия границ ее знания о путешествиях и тонкостях пребывания в других странах окажутся кому-то полезны.