Оскандалившаяся в России Тодоренко решила поработать на Украине
30 июля 2020, 07:30[ «Аргументы Недели» ]
Российская телеведущая Регина Тодоренко после скандала, вызванного ее заявлениями о домашнем насилии, нашла работу на Украине на радио. Бывшая ведущая «Орла и решки» на украинском языке расскажет о путешествиях.
«Я очень рада, что теперь могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», - заявила Тодоренко.
Она призналась, что раньше не работала на радио, для нее это новый опыт. Ведущая выразила надежду, что после открытия границ ее знания о путешествиях и тонкостях пребывания в других странах окажутся кому-то полезны.
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