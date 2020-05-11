Домашнее насилие: почему это не нормально

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11 мая 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Недавно известная телеведущая Регина Тодоренко подверглась критике за свои высказывания о домашнем насилии. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – спросила она. Позже девушка извинилась за некорректные формулировки и даже сняла фильм, посвященный проблеме насилия в семье. История показала: на эту тему стоит говорить чаще, и мы решили подробно в ней разобраться. Почему человек позволяет себе бить других? Зачем партнер оскорбляет? Что делать, если подвергаешься домашнему насилию? Об этом – в материале «Аргументов недели».

Для начала стоит выяснить, что такое психологическое насилие. Опасность его заключается в том, что в дальнейшем оно может перерасти в физическое. Разобраться в теме нам помогла психолог Ирина Юдаева.

Ирина Юдаева





Как проявляется психологическое насилие?

Через унижение. Когда обесценивают человека, навязывают ему чувство вины. Партнёр может сказать: «Ты плохая жена», «Толстая», «Некрасивая», «Плохая мать», «Глупая», «Ты ничего не умеешь» и так далее. «Так делают те, кто хочет самоутвердиться за счёт другого. Более того, через унижения проще подавить волю и мнение жертвы, потому что ей потом будет проще манипулировать. «Думаешь, тебя кто-то полюбит, кроме меня?», «Куда ты так нарядилась? Считаешь, что кого-то найдешь?» – говорит манипулятор. Давление происходит постепенно. Сначала маленькие замечания, а потом жесткие оскорбления. И девушка действительно потом начинает во всё верить. Верить, что толстая, некрасивая, хотя это не так. В результате она становится неуверенной, виноватой, апатичной. Есть и другой вариант развития событий. Девушка пытается угодить партнёру, чтобы заслужить его любовь. Старается оправдать себя, мол «посмотри, я же хорошая», – говорит психолог.

Что делать, если начинается психологическое насилие?

Надо выяснить, в чем дело, почему человек так поступает. Если мужчина, к примеру, говорит, что вы плохо готовите, спросите его, что конкретно ему не понравилось. Возможно, вы действительно пересолили обед или переварили макароны. Или позволяете себе ходить по дому в грязных вещах. В таком случае ваш партнер имеет право сказать об этом. «Ты себя не любишь, почему я должен относиться иначе?» «Есть случаи, когда девушка как раз следит за собой, и критика возникает из ниоткуда. Мужчина обвиняет супругу в том, что она поправилась, хотя на самом деле её вес не менялся на протяжении нескольких месяцев. Надо сесть и спокойно обсудить с обидчиком, почему он так себя ведёт», – объясняет Юдаева.

Физическое насилие. Почему ОН бьёт?

По словам эксперта, причин может быть несколько. Основная – самоутвердиться. Мужчина не чувствует себя мужчиной. Даже имея высокий статус и хорошую зарплату, это не приносит ему ощущения уверенности в себе. Он пытается доказать свою состоятельность силой. «Конечно, это идёт из детства. Мог быть негативный пример отца или отчима. Или же ребенка в детстве сильно морально или физически подавляли. Он не мог высказать свою точку зрения, проявить эмоции, в результате чего сохранилось много обид и внутренней агрессии. Со временем эти эмоции только усиливаются. Как правило, «под раздачу» попадают близкие», – говорит эксперт.

Почему женщина терпит и не уходит?

Во-первых, был пример нездоровых отношений между родителями. Часто бывает, что отец употреблял алкоголь или наркотики, а агрессия и зависимость – практически неразрывные вещи, поясняет психолог. В итоге ребенок вырастает и считает созависимые отношения нормой. Во-вторых, воспитание. Испокон веков девочкам говорят: «Женщина должна терпеть», «Мужчина всегда прав», «Бьёт – значит любит» и так далее. Все эти установки навязывают чувство вины и стыда. «С этим очень сложно жить. Человека просто всё съедает изнутри. Мало того, что женщине, подвергающейся насилию, и так плохо, окружающие начинают подливать масла в огонь, говоря ей, что так все живут, не надо жаловаться, да и сама вообще виновата. Она прекрасно понимает, что никто за неё не заступится, нет поддержки. Жертва в итоге берет вину на себя и начинает оправдывать насильника, искать причины в себе», – говорит Юдаева.

Почему не уходят? Как пример, мужчина запретил женщине работать, говоря ей, что она должна заниматься только домом и детьми. В результате она зависит от него финансово. «Допустим, приехала 20-летняя девушка из другого города, вышла замуж, бросила институт и стала заниматься только семьёй. Ей исполняется 30-35, начинается вдруг по каким-то причинам в семье разлад. Супруг стал поднимать на неё руку. Женщина понимает, что не может никуда уйти с детьми, потому что нет денег, нет опыта работы. А если муж ещё изначально запретил с кем-либо общаться, ещё хуже. Идти некуда. Женщина продолжает терпеть побои, потому что так хотя бы дети будут всегда накормлены, есть крыша над головой, – рассказывает эксперт. – К тому же, у многих есть страх вызвать ещё одну волну агрессии, если мужчина узнает, что жертва обратилась за помощью в правоохранительные органы. Женщины боятся летального исхода ситуации, боятся за свою жизнь. Более того, не во всех городах есть кризисные центры, которые могут предоставить убежище».

Если мужчина один раз ударил, стоит ли прощать?

«Прощать стоит всегда. Вопрос, стоит ли оставаться с человеком? Моя позиция: нет. Если он позволил вести себя так, для меня это большой показатель, что не стоит с ним продолжать отношения», – говорит Ирина Юдаева. Более того, человек может ударить, даже если вы с ним жили душа в душу на протяжении 10 лет. «Дело в том, что у каждого человека есть возрастные кризисы, которые сопровождаются эмоциональными всплесками, переоценкой ценностей и осознанием своего места в этом мире. У мужчин, как правило, это может быть связано с самореализацией и заработком. Могло так совпасть: на работе появились проблемы, да ещё и психика перестраивается. Тут вдруг женщина стала более успешной, чем её супруг. Он это понял, поднимается уровень агрессии. Человек сначала может убеждать жену, что ей не нужна работа, «чаще будь дома, создавай уют». Если жена соглашается, мужчина может ещё успокоится. А если нет, да и ещё супруг не приближается к ее уровню, начинается агрессивная реакция, – поясняет эксперт. – Если женщина не работает и сидит с детьми, тут тоже могут возникнуть проблемы. Человек начинает обвинять во всех своих неудачах партнера, навязывать ему чувство вины, а потом применять физическое насилие. Мужчина внушает женщине, что это она во всем виновата: не поддерживала и не вдохновляла. Та в свою очередь со временем начинает верить, что заслужила такого отношения».

Мужчин тоже бьют?

Да. И родители, и партнёры. «Более инфантильные мужчины, как правило, выбирают себе в жены женщину сильнее их. Он сам ещё маленький мальчик, и находит себе супругу, которая стала бы ему в этих отношениях мамой. Я не слышала истории о каких-то жестоких избиениях, а вот о побоях достаточно. Делают это женщины, как правило, с неустойчивой психикой. В народе таких называют истеричками. У них возникает состояние аффекта, в котором она может что-то сделать на пике эмоций. Она не отдает отчет своим действия, поэтому может и ударить. Мужчина её не трогал, но, мог сказать что-то, что вызвало у неё агрессию. Но в любом случае мужчина этого не заслужил», – пояснила психолог.

Что говорит закон?

«В ноябре 2019 года Совет Федерации опубликовал для обсуждения законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Он предполагает социальную реабилитацию пострадавшим, а также применение защитных предписаний. Последние могут включать запрет нарушителю совершать семейно-бытовое насилие. Кроме этого, не разрешается общаться с жертвой и выяснять его местонахождения. Пока ещё законопроект на рассмотрение в Госдуму не внесен», – объясняет юрист Николай Герасимов.

Сейчас проблема домашнего насилия по большому счету решается путем установления административной и уголовной ответственности, поясняет эксперт. Применяются следующие статьи: 116 («Побои»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 117 («Истязание»), 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), 105 («Убийство»).

Что делать, если бьют?

Руководитель волонтерского проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия Бабичева сказала, что о насилии ни в коем случае нельзя молчать. «Кроме этого, насилие обязательно надо фиксировать. Даже если повреждения в результате побоев кажутся незначительными, нужно обращаться в полицию и медицинское учреждение, получать подтверждающие документы, обращаться в суд. Только это может быть хотя бы относительной, но все же страховкой безопасности на будущее. Часто людей вводит в заблуждение вновь введенный статус побоев как административного правонарушения. Есть распространенное мнение, что если это так, то обращаться в полицию и суд вовсе не стоит. Напротив, обращаться обязательно нужно, ведь только так повторное правонарушение будет классифицировано уже как уголовное преступление» – говорит она.

Более того, важно обращаться за помощью в специализированные организации, где помогают пострадавшим от насилия. Надо звонить им, получать консультацию, рекомендации к действиям, утверждает Бабичева. «Насилие – не норма, это неприемлемое поведение. Важно понимать, что каждый имеет право на безопасность и неприкосновенность, и эти права не должны нарушать», – сказала она.

От автора

Неважно, мужчина ли вы или женщина, насилие в отношениях – недопустимо. Если не удаётся мирным способом разрешить сложившиеся проблемы, стоит прекратить общение с этим человеком. Помните, нет ничего ценнее вашего психического и физического здоровья, поэтому занимайтесь своей жизнью, развивайтесь, будьте самодостаточной личностью. Никто не вправе ставить вам ультиматумы, что-либо запрещать и ограничивать вашу свободу.

Куда звонить, если вы подвергаетесь насилию? 8-800-7000-600

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Фото: help2stop.org