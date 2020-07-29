Ляйсан Утяшева в отпуске побывала на родине в Башкирии у бабушки

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29 июля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Знаменитая гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева этим летом в отпуске побывала на родине в Башкирии у бабушки. Утяшева и ее супруг шоумен Павел Воля - любители путешествий. Пара побывала в десятках самых разных стран мира.

Но Ляйсан никогда не забывает навестить своих бабушку и дедушку в Башкирии. Она выложила в Инстаграм фото в Раевке с родственниками - родителями своей мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) 28 Июл 2020 в 11:31 PDT

Утяшева побыла в селе неделю. "Озера, огород, борьба с сорняками, рыбалка, баня, кумыс, мед и любимые посиделки с родными у костра", — рассказала, чем занималась в коротком отпуске Ляйсан Утяшева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) 20 Июл 2020 в 11:03 PDT

"Родная Башкирия, спасибо, я обязательно вернусь ... Кто куда летит этим летом? Есть у вас уже планы на лето?" - пишет супруга Воли. Еще Утяшева призналась, что очень любит море и вспоминает Сочи.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится в отпуске в Крыму. На полуострове есть и море, и горы.