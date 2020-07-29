Челябинцы узнали, где губернатор Алексей Текслер проводит отпуск

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29 июля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Алексей Текслер перед отпуском, фото: vk.com/alexeytexler.officia

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится в отпуске. Челябинцы узнали, где с семьей отдыхает глава региона. Один из жителей Челябинска Евгений встретил челябинского губернатора в Керчи.

Молодой человек сфотографировался с Текслером на память. Фото Евгения с Алексеем Текслером опубликовано в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

«Гуляя по городу, он встретил губернатора Алексея Текслера, который, как оказалось, находится сейчас в отпуске вместе с семьей. Женя сфотографировался с главой области и отправился дальше», — говорится в сообщении. Отметим, Евгений путешествует по Крыму автостопом.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что Алексей Текслер находится в отпуске с 26 июля, он отдохнет неделю. Но в во время отпуска продолжит следить за происходящим в области. Врио губернатора назначен его первый заместитель Виктор Мамин.