Челябинцы узнали, где губернатор Алексей Текслер проводит отпуск
29 июля 2020, 10:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится в отпуске. Челябинцы узнали, где с семьей отдыхает глава региона. Один из жителей Челябинска Евгений встретил челябинского губернатора в Керчи.
Молодой человек сфотографировался с Текслером на память. Фото Евгения с Алексеем Текслером опубликовано в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».
«Гуляя по городу, он встретил губернатора Алексея Текслера, который, как оказалось, находится сейчас в отпуске вместе с семьей. Женя сфотографировался с главой области и отправился дальше», — говорится в сообщении. Отметим, Евгений путешествует по Крыму автостопом.
В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что Алексей Текслер находится в отпуске с 26 июля, он отдохнет неделю. Но в во время отпуска продолжит следить за происходящим в области. Врио губернатора назначен его первый заместитель Виктор Мамин.
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