Пригожин заступился за Лолиту перед Лозой

29 июля 2020, 07:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение относительно немалых гонораров певицы Лолиты Милявской. Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал исполнителя за его слова об артистке.
Лоза, комментируя доход певицы, заявил, что она просит за выступления слишком большие гонорары. В ответ Пригожин заявил, что такая артистка уровня Лолиты может себе позволить брать за концерты еще больше денег. «Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость», - считает продюсер. Он отметил, что Лолита вправе сама устанавливать цены, а комментировать ее заработок – это «не по-мужски».
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