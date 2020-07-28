Тимати после ухода из Black Star основал новую компанию

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

28 июля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Тимати. Фото: соцсети

После ухода из Black Star рэпер Тимати основал новую компанию. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram-аккаунте. Новый проект он назвал «Ракета». Стоит отметить, что от прошлого бизнеса Тимати получит права на песни и собственный бренд.

Тимати признался, что его не устраивают дальнейшие пути развития Black Star. Музыкант объяснил поклонникам, что это не сиюминутное, а взвешенное и хорошо обдуманное решение. «Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный волнующий трепет», - сказал рэпер.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал решение рэпера Тимати покинуть лейбл Black Star. Продюсер предположил, что могло стать причиной подобного поступка.