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Тимати после ухода из Black Star основал новую компанию

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Тимати после ухода из Black Star основал новую компанию
Тимати. Фото: соцсети

После ухода из Black Star рэпер Тимати основал новую компанию. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram-аккаунте. Новый проект он назвал «Ракета». Стоит отметить, что от прошлого бизнеса Тимати получит права на песни и собственный бренд.

Тимати признался, что его не устраивают дальнейшие пути развития Black Star. Музыкант объяснил поклонникам, что это не сиюминутное, а взвешенное и хорошо обдуманное решение. «Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный волнующий трепет», - сказал рэпер.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал решение рэпера Тимати покинуть лейбл Black Star. Продюсер предположил, что могло стать причиной подобного поступка.

АБ

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