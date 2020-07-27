Пригожин объяснил уход Тимати из Black Star

Иосиф Пригожин прокомментировал решение рэпера Тимати покинуть лейбл Black Star. Продюсер предположил, что могло стать причиной подобного поступка. В Black Star Тимати работал почти 15 лет.
Пригожин заявил, что рано или поздно для каждого поступка наступает подходящее время. Продюсер отметил, что Тимати с 20 лет работает с Black Star, но теперь пришло время уйти в «свободное плавание», передает Радио Sputnik.
«Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе… Коллективы распадаются, музыканты, группы идут в свое плавание, а вот как будет Black Star без Тимати, я не знаю. Их фронтменом был Тимати», - высказал свое мнение продюсер.
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