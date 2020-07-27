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Тимати заявил, что покидает Black Star

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Тимати заявил, что покидает Black Star
Тимати, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитый рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star. Свой уход артист назвал "взвешенным решением партнеров", которые работали вместе 20 лет.

Тимати в понедельник, 27 июля, подчеркнул, что с сегодняшнего дня является независимым агентом. Рэпер заметил, что намерен сохранить свою долю в некоторых проектах Black Star. Музыкант также выразил благодарность своим партнерам.

Напомним, ранее Тимур Юнусов публично поведал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. По словам рэпера, журналистка "оказалась гораздо тупее, чем он думал".

ЕТ

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