Тимати заявил, что покидает Black Star

27 июля 2020, 12:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Instagram
Знаменитый рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star. Свой уход артист назвал "взвешенным решением партнеров", которые работали вместе 20 лет.
Тимати в понедельник, 27 июля, подчеркнул, что с сегодняшнего дня является независимым агентом. Рэпер заметил, что намерен сохранить свою долю в некоторых проектах Black Star. Музыкант также выразил благодарность своим партнерам.
Напомним, ранее Тимур Юнусов публично поведал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. По словам рэпера, журналистка "оказалась гораздо тупее, чем он думал".
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