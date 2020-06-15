Тимати резко высказался о Ксении Собчак: «Уверяю, Ефремов бы показался ангелом»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июня 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Тимати, City News Moskva/ globallookpress.com

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. По его словам, светская львица «оказалась гораздо тупее, чем он думал», раз принимает слова в его песнях на свой счет.

Конфликт начался с того, что Ксения Собчак близко к сердцу восприняла новую песню «Офигенный хавчик», которую Тимати исполнил вместе с Джиганом и Димой Милохиным. При этом в ней высмеивается современный шоу-бизнес и недавние в нем события, в том числе желание телеведущей вложиться в крабовый бизнес: «Я заморочился неслабо и поджег руку, чтобы не дать Ксюше краба. И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску».

Собчак восприняла эти строчки на свой счет и тут же ответила Тимати: «Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох... Совсем парень рехнулся». В ее словах речь шла о фрагменте из клипа 2008 года «Потанцуй со мной».

На что артист заявил, что не думал, что телеведущую будет так «легко пробить», а также назвал ее «животным», которое только и может глумиться над чужим горем. Недавно Собчак с иронией отреагировала на изнасилование Стаса Костюшкина в детстве, что возмутило общественность.

«Уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени, я знаю», - добавил он, отметив, что долго молчал, но теперь не выдержал.