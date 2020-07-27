Николай Фоменко обвинил в домогательствах педагога, у которого никогда не учился
27 июля 2020, 21:35[ «Аргументы Недели» ]
Николай Фоменко в Instagram заявил, что в студенческие годы к нему домогалась педагог по черчению. По словам артиста, дело было в Зарайском филиале института нефти и газа, из-за этого «у него не получилось стать ни нефтяником, ни газовиком».
Фоменко рассказал, что 27 лет назад к нему якобы «недвусмысленно приставала» педагог Кристина Константиновна и грозилась, что «завалит» его на экзамене. Артист сказал, что в результате его отчислили. «Одним словом, я хочу сказать, что сейчас я понял, что правду нельзя скрывать. И решил подать на нее в суд. Это харассмент. Я надеюсь, что вы поддержите меня. Спасибо», - сообщил артист подписчикам.
Стоит отметить, что Фоменко никогда не учился в Зарайске, таким образом артист решил пошутить.
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