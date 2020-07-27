Прибалтика манит российский бомонд. Фото домов наших звёзд

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 июля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Российские знаменитости шоу-бизнеса облюбовали себе «вид на жительство» в Прибалтике. Пляж, ели-сосны, море, свежий воздух. Живи да радуйся! Есть в Эстонии славное местечко Нарва-Йыэсуу. Это город-курорт на севере-востоке страны. Население всего 2681 человек, а протяженность курорта по берегу реки 3,5 км. Городок утопает в сосновом лесу и…песчаных дюнах.



В Нарва-Йыэсуу приобрела себе дом Ирина Понаровская. Как утверждают местные жители, Понаровская проводит тут практически все лето. Но сама певица редко выходит на улицу, но очень часто у нее гостит внук.



А вот писателя-сатирика Семена Альтова запросто можно встретить в магазине Нарва-Йыэсуу. Артист тоже приобрел себе недвижимость на берегу Балтийского моря.





Легенда Латвии Раймонд Паулс давно уже поселился в престижном районе Балтэзерс, что в переводе означает «белое озеро».



А в Юрмале, в местечке Меллужи выстроил свой дом актер и шоумен Сергей Светлаков. Да, именно выстроил: изначально актер купил просто землю-пустырь.



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