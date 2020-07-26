Как живут знаменитости в Прибалтике

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26 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: соцсети

Уже нет секрета, что российские знаменитости шоу-бизнеса облюбовали себе «вид на жительство» в Прибалтике. Это и понятно: пляж, ели-сосны, море, свежий воздух. Живи да радуйся!

Есть в Эстонии славное местечко Нарва-Йыэсуу. Это город-курорт на севере-востоке Эстонии. Население всего 2681 человек, а протяженность курорта по берегу реки 3,5 км. Городок утопает в сосновом лесу и…песчаных дюнах.

Дом Ирины Понаровской в Эстонии

В Нарва-Йыэсуу приобрела себе дом Ирина Понаровская. Среди коттеджных домов сложно заметить дом певицы, как утверждают местные жители, г-а Понаровская проводит тут практически все лето. На участке есть две постройки: большой дом и одноэтажный коттедж. Но сама певица редко выходит на улицу, но очень часто у нее гостит внук.

А вот писателя-сатирика Семена Альтова запросто можно встретить в магазине Нарва-Йыэсуу. Артист тоже приобрел себе недвижимость на берегу Балтийского моря.

Дом Семена Альтова в Эстонии

Не только российские знаменитости предпочитают жить на свежем воздухе, но и коренное население Прибалтики не прочь отдохнуть, например, на берегу латвийского озера.

Раймонд Паулс

Легенда Латвии Раймонд Паулс давно уже поселился в престижном районе Балтэзерс, что в переводе означает «белое озеро».

В одном из своих интервью Раймонд Вольдемарович рассказывал, что еще в 60-х годах один из авторитетных партработников дал разрешение некоторым известным личностям в Латвии на то, чтобы им выделили в этой зеленой зоне по 1200 кв.м. С тех пор Балтэзерс облюбовали многие известные люди Латвии. Что касается цен на недвижимость в данном районе, то ее можно сравнить с московской Рублевкой.

Дом Раймонда Паулса

Многие в Латвии знают, что легендарный композитор заядлый рыбак. А рядом с его поместьем есть же великолепное озеро… Рыбачь сколько угодно!

«Это в 70-е в озере рыба «прыгала» сама в руки. Много было рыбы. Сейчас уже мало осталось… все выловили», - сетует Раймонд Вольдемарович.

А в Юрмале, в местечке Меллужи выстроил свой дом актер и шоумен Сергей Светлаков. Да, именно выстроил: изначально актер купил просто землю-пустырь, но уже через год отстроил себе дом.

Дом Сергея Светлакова в Юрмале

Обычно, чета Светлаковых приезжает в Юрмалу только на лето. Шоумен настолько проникся местным колоритом, что построил себе рыбацкий домик около озера и совсем недалеко от дома… Всего 25 км.

Рыбацкий домик Сергея Светлакова

Что ни говори, но отдых в Прибалтике, конечно, замечательный!