Сергей Лазарев сообщил, что за время самозоляции поправился, а потом похудел на 8 кг
26 июля 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: 7 Дней
Российский певец Сергей Лазарев признался, что за время самоизоляции сначала поправился, а затем увидел изменения в теле и всерьез за себя взялся. Он приложил усилия и похудел на восемь килограммов.
Сейчас артист, по собственному признанию, находится в лучшей форме, чем в марте. Лазарев уточнил, что для достижения результатов он всего лишь пересмотрел свой рацион, стал питаться более правильно, а также добавил легкие физические нагрузки.
Сергей также заметил, что очень любит бег, который является прекрасным способом избавиться от лишних килограммов.
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