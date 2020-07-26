Сергей Лазарев сообщил, что за время самозоляции поправился, а потом похудел на 8 кг

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26 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Сергей Лазарев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Сергей Лазарев признался, что за время самоизоляции сначала поправился, а затем увидел изменения в теле и всерьез за себя взялся. Он приложил усилия и похудел на восемь килограммов.

Сейчас артист, по собственному признанию, находится в лучшей форме, чем в марте. Лазарев уточнил, что для достижения результатов он всего лишь пересмотрел свой рацион, стал питаться более правильно, а также добавил легкие физические нагрузки.

Сергей также заметил, что очень любит бег, который является прекрасным способом избавиться от лишних килограммов.