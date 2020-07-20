46-летняя Юлия Высоцкая показала абсолютно плоский живот и тонкие ноги на фото в бикини

Актриса Юлия Высоцкая, которой в августе исполнится 47 лет поделилась фотографиями в бикини во время отдыха на яхте. На снимках знаменитость продемонстрировала невероятно стройную фигуру.
На фотографиях Юлия позирует на палубе яхты в раздельном купальнике, который делает акцент на ее абсолютно плоском животе, тонких ногах и бронзовом загаре. Актриса отметила, что публикует архивные кадры и добавила, что если она сейчас не на море, это "не означает что моря больше нет". "Море есть и оно мое", – подчеркнула Высоцкая.
Кадры прокомментировала певица Слава, которая написала: "Стройняшечка". Пользовательница с ником @bantoshanna заметила: "Красотка стройная Юля". Подписчица @olessyadiyun в свою очередь написала следующий комментарий: "Как можно столько готовить, кушать и быть в такой форме???? Как???? Я булочки только понюхаю – сама как булочка становлюсь".
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