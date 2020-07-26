Дмитрий Маликов показал фанатам фото с сыном

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26 июля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Маликов. Фото из соцсетей.

Дмитрий Маликов периодически радует поклонников фотографиями двухлетнего сына Марка. Вот и недавно в своем Instagram певец опубликовал снимок с наследником.

В кадре Маликов позирует на фоне теплохода и горного пейзажа, держа на руках белокурого малыша.

«Поплыли, дружок, за своей мечтой!» — подписал фото артист.

Фолловеров привел в восторг ребенок артиста. «Какой красивый малыш и какой счастливый Папа!», «Чудо маленькое», «Такие счастливые», - так они прокомментировали снимок.

В 2000 году у Дмитрия и его супруги Елены родилась дочь Стефания. Сейчас девушка учится в МГИМО и пробует развивать карьеру дизайнера и модели.

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