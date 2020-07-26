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Дмитрий Маликов показал фанатам фото с сыном

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Маликов показал фанатам фото с сыном
Дмитрий Маликов. Фото из соцсетей.

Дмитрий Маликов периодически радует поклонников фотографиями двухлетнего сына Марка. Вот и недавно в своем Instagram певец опубликовал снимок с наследником.

В кадре Маликов позирует на фоне теплохода и горного пейзажа, держа на руках белокурого малыша.

 «Поплыли, дружок, за своей мечтой!» — подписал фото артист.

Фолловеров привел в восторг ребенок артиста. «Какой красивый малыш и какой счастливый Папа!», «Чудо маленькое», «Такие счастливые», - так они прокомментировали снимок.

В 2000 году у Дмитрия и его супруги Елены родилась дочь Стефания. Сейчас девушка учится в МГИМО и  пробует развивать карьеру дизайнера и модели.

Ранее сообщалось: у Яны Поплавской родился первый внук.

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Поплыли , дружок , за своей мечтой !

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

ЕЧ
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