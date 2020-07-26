У Яны Поплавской родился первый внук

Актриса Яна Поплавская впервые стала бабушкой. Внука ей подарили старший сын Клим с женой. Счастливая 53-летняя Поплавская показала фото сына с новорожденным мальчиком на руках.
"А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша!", - поделилась актриса.
Новоиспеченную "бабочку", получившую еще в детстве популярность по роли Красной Шапочки в кинофильме, поздравляют в соцсети: "Какое это счастье! Поздравляю всю вашу семью с таким замечательным событием! Пусть малыш растет в любви и радости!"
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