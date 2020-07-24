Мария Миронова показала поклонникам новую татуировку на шее

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24 июля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Мария Миронова, Instagram

Российская актриса Мария Миронова дополнила свой женственный образ неожиданным для ее поклонников атрибутом. 47-летняя знаменитость набила изображение змеи,которое начинается на шее около мочки уха.

Подписчики отметили, что новая татуировка Мироновой отражает ее внутренний мир - любознательность, интерес к жизни, достижение новых высот и любопытство. Кроме того, фанаты назвали актрису «молодой бунтаркой» и поддержали в небольшой смене образа. По их мнению, змея «великолепно смотрится» на шее знаменитости.

Напомним, что Миронова мать двух прекрасных сыновей – 28-летнего Андрея и 9-месяного Федора.

Недавно актриса высказалась о смертельном ДТП в центре Москвы с участием своего коллеги Михаила Ефремова.