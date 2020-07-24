Садальский, Шаляпин и Сафронов составили свои рейтинги самых красивых женщин мира

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24 июля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Никас Сафронов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Станислав Садальский, певец Прохор Шаляпин и художник Никас Сафронов создали свои рейтинги самых красивых женщин мира. Списки трех знаменитых мужчин оказались принципиально разными.

Станислав Садальский отдал первую строчку актрисе Анастасии Вертинской, вторую – Марлен Дитрих, третью – Нине Руслановой, а четвертую и пятую – Людмиле Целиковской и Людмиле Максаковой соответственно.

Прохор Шаляпин в свою очередь на первое место "поместил" самую богатую женщину в мире – 70-летнюю Элис Уолтон. На втором оказалась наследница основателя бренда L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс, на третьем – вдова богатого предпринимателя Дэвида Коха Джулия. Затем в рейтинге певца идут экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос и внучка основательницы кондитерской компании Mars 79-летняя Жаклин Марс. "Я вижу внутреннюю красоту, мне плевать на возраст", – подчеркнул Шаляпин.

Никас Сафронов первое место отдал своей подруге Софи Лорен, второе – своей хорошей приятельнице Орнелле Мути. Третью строчку заняла Моника Беллуччи, а замкнули пятерку Анна Маньяни и Анни Жирардо. Художник заметил, что ему также нравятся Настасья Кински и Мерил Стрип.